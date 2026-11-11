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Osmanlı ordusunun en ölümcül 10 birliği gücüne göre sıralandı: İşte savaş meydanlarının gerçek sahipleri
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:55
Osmanlı ordusunun en ölümcül 10 birliği gücüne göre sıralandı: İşte savaş meydanlarının gerçek sahipleri
Altı yüzyıllık imparatorluk tarihinde öyle askeri birlikler vardı ki adları bile düşman ordularının dağılmasına yetiyordu. Fiziksel güçleri ve zaferleriyle tarihe damga vuran bu birlikler, güç sıralamasına göre mercek altına alındı. İşte, mağlubiyet bilmeyen, savaş meydanında düşmanlarına nefes dahi aldırmayan Osmanlı ordusunun en güçlü 10 kuvveti.