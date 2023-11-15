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Haberler Yaşam Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…
Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:27

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Asırlardır severek kullanılan bu baharat, Osmanlı padişahlarının da sofrasını süsledi. Faydaları saymakla bitmediği gibi bolca da enerji veren bu canlı renkli baharatın günümüzde de yaygın bir kullanımı vardır. İşte sofraların baş tacı o baharatın tüm yararları…

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Sumak, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında popüler bir malzemedir. Ayrıca insanlar bitkisel ilaç uygulamalarında tedavi edici olarak da kullanmaktadırlar.

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Sumak, ürettiği parlak kırmızı, bezelye büyüklüğündeki meyvelerin büyük, yoğun kümeleriyle karakterize edilir. İnsanlar taze meyveleri çay yapmak için demleyebilirler, ancak aynı zamanda bitkisel takviye veya baharat olarak kullanmak üzere kurutup toz haline getirirler.

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Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Sumak baharatını zehirli sumakla karıştırmamak gerekir. Zehirli sumakla akraba olsa da, oldukça farklıdır. Zehirli sumak, beyaz renkli meyveler üretir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

SUMAĞIN FAYDALARI

Sumak en iyi mutfak baharatlardan biridir. İnsanlar yüzyıllardır geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında da kullanmışlardır.

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Sumağın insanlardaki etkilerine dair ilk araştırmalar bunun potansiyel sağlık yararları olabileceğini öne sürüyor.

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