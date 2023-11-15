Haberler Yaşam Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:27

Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içeceğiydi! İşte vücudu dipçik gibi yapan baharatların şahı…

Asırlardır severek kullanılan bu baharat, Osmanlı padişahlarının da sofrasını süsledi. Faydaları saymakla bitmediği gibi bolca da enerji veren bu canlı renkli baharatın günümüzde de yaygın bir kullanımı vardır. İşte sofraların baş tacı o baharatın tüm yararları…