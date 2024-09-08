Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
11:04
ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Sınavın üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesinin ardından DGS sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...