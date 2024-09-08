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Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:04

ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. Sınavın üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesinin ardından DGS sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...

ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrol ediliyor. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ve bu amaçla sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. İşte DGS yeni sonuç tarihi...

ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.

Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

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ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARIN ARDINDAN DUYURULACAK

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

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