ÖSYM 2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrol ediliyor. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık bölümlerine geçmek isteyen ve bu amaçla sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. İşte DGS yeni sonuç tarihi...