ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: KPSS'ye katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Önlisans Mezunu Olmak veya Mezuniyet Aşamasında Olmak: KPSS Önlisans sınavına girebilmek için, adayların en az iki yıllık bir önlisans programından mezun olmaları veya mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. Mezuniyet aşamasındaki adaylar, sınavın yapıldığı yıl içinde mezun olacaklarsa KPSS'ye girebilirler.

KPSS'ye Katılım İçin Belirli Bir Yaş Sınırı Yoktur: KPSS Önlisans sınavına katılmak için belirli bir yaş sınırı yoktur, ancak bazı kamu kurumları, personel alımında yaş sınırı koyabilir.

Sağlık Durumu: Bazı kamu kurumları, belirli sağlık şartlarını yerine getirmeyi gerektirebilir. Bu durum, sınav başvuru sürecinde belirtilir ve adayların bu şartları taşıması beklenir.

KPSS Önlisans sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan önemli bir değerlendirme aracıdır. Adaylar, sınav başvuru sürecinde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen başvuru tarihleri ve şartlarına dikkat etmelidirler.