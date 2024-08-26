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Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:47

ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav tarihi belli oldu. Sınava girmek için başvuru yapan adayların giriş belgeleri yayımlandı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınav ile ilgili detaylar merak konusu. Peki 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?

ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

2024 KPSS önlisans sınavı için sayılı gün kaldı! Kamuda memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adayların gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrilmiş durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS önlisans sınavıyla birlikte, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda boş olan önlisans kadrolarına atanacak. İşte, KPSS önlisans sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar haberin devamında...

ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve oturum 130 dakika sürecek.

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ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.


KPSS ÖNLİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: KPSS'ye katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Önlisans Mezunu Olmak veya Mezuniyet Aşamasında Olmak: KPSS Önlisans sınavına girebilmek için, adayların en az iki yıllık bir önlisans programından mezun olmaları veya mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. Mezuniyet aşamasındaki adaylar, sınavın yapıldığı yıl içinde mezun olacaklarsa KPSS'ye girebilirler.
KPSS'ye Katılım İçin Belirli Bir Yaş Sınırı Yoktur: KPSS Önlisans sınavına katılmak için belirli bir yaş sınırı yoktur, ancak bazı kamu kurumları, personel alımında yaş sınırı koyabilir.
Sağlık Durumu: Bazı kamu kurumları, belirli sağlık şartlarını yerine getirmeyi gerektirebilir. Bu durum, sınav başvuru sürecinde belirtilir ve adayların bu şartları taşıması beklenir.
KPSS Önlisans sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan önemli bir değerlendirme aracıdır. Adaylar, sınav başvuru sürecinde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen başvuru tarihleri ve şartlarına dikkat etmelidirler.

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