Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
16:47
ÖSYM 2024 KPSS ÖNLİSANS TAKVİMİ | KPSS önlisans sınavı hangi tarihte, giriş belgesi nereden ve nasıl erişim sağlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav tarihi belli oldu. Sınava girmek için başvuru yapan adayların giriş belgeleri yayımlandı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınav ile ilgili detaylar merak konusu. Peki 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?