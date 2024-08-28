Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
14:20
ÖSYM 2024 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı!. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir?