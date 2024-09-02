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Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:26

ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

DGS sonuçları neden açıklanmıyor sorusuyla incelenen sonuç tarihi, sınava giren adayların gündemini meşgul ediyor. 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav takviminde sonuç tarihi işaretli olmasına ve üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kalmasına rağmen sonuçların açıklanmaması adayları araştırmaya sevk etti. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS DGS sonuç ekranı ile son gelişmeler.

ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin sınav takviminde DGS sonuç tarihi 14 Ağustos olarak işaretlenmişti. Ancak sonuçların hala açıklanmaması adayların kafasında DGS sonuçları neden açıklanmıyor gibi soru işaretlerine yol açtı. Konuyla alakalı bir açıklama olup olmadığı merak edilirken 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir soruları da gündem konusu oldu. İşte ÖSYM AİS DGS sonuç ekranı ile son açıklamalar.

ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

Ancak henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

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ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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