Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:26
ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?
DGS sonuçları neden açıklanmıyor sorusuyla incelenen sonuç tarihi, sınava giren adayların gündemini meşgul ediyor. 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav takviminde sonuç tarihi işaretli olmasına ve üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kalmasına rağmen sonuçların açıklanmaması adayları araştırmaya sevk etti. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS DGS sonuç ekranı ile son gelişmeler.