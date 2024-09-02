ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANI || 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin sınav takviminde DGS sonuç tarihi 14 Ağustos olarak işaretlenmişti. Ancak sonuçların hala açıklanmaması adayların kafasında DGS sonuçları neden açıklanmıyor gibi soru işaretlerine yol açtı. Konuyla alakalı bir açıklama olup olmadığı merak edilirken 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir soruları da gündem konusu oldu. İşte ÖSYM AİS DGS sonuç ekranı ile son açıklamalar.