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Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:00

ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

Senede üç kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) son oturumu için geri sayım başladı. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ekranlarına dönerken Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını yapacak adaylar sorgulamalara hız kazandırdı. Peki 2024 ALES/3 sınavı ne zaman, sınava giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanıp sonuçlarının duyurulmasıyla gözler ALES/3'e çevrildi. ALES'in üçüncü oturumuna katılım sağlamak isteyen adaylar ise ALES 3 başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 2024 yılı ALES/3 sınav tarihi ve konuyla ilişkin detaylar…

ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

2024 ALES/3 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

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ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

2024 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
17 Kasım tarihinde yapılacak ALES/3 sınavına başvurular 1- 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru günü ise 16 Ekim olarak belirlendi.

ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ALES sınav takvimine göre kasım ayında gerçekleşen sınavın sonuçları 6 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

ALES/3 SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ALES/3 sınavına, bir lisans programından mezun olabilecekler, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler başvurabilirler.

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