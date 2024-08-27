Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:00
ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?
Senede üç kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) son oturumu için geri sayım başladı. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ekranlarına dönerken Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını yapacak adaylar sorgulamalara hız kazandırdı. Peki 2024 ALES/3 sınavı ne zaman, sınava giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?