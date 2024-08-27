ÖSYM ALES/3 TAKVİMİ | ALES/3 sınavı ne zaman, giriş belgesi nereden alınır, kimler sınava girebilir?

ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanıp sonuçlarının duyurulmasıyla gözler ALES/3'e çevrildi. ALES'in üçüncü oturumuna katılım sağlamak isteyen adaylar ise ALES 3 başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 2024 yılı ALES/3 sınav tarihi ve konuyla ilişkin detaylar…