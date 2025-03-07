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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 06:16

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 KPSS sınavı tarihleri, adayların başvuru süreçlerini, sınav öncesi hazırlıklarını ve sınav yerlerini planlamaları açısından kritik bir rol oynuyor. Kamu sektöründe görev almayı hedefleyen adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel duyuruları yakından takip ediyor. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılacak olan adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde yapacak. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahip olan KPSS, 2025 yılında yalnızca Lisans düzeyindeki adaylar için yapılacak. Ortaöğretim ve Ön Lisans düzeyindeki adaylar için herhangi bir sınav yapılmayacak çünkü bu oturumlar her iki yılda bir yapılıyor ve 2025, bu oturumların yapılmadığı bir yıl olacak. Peki, 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM İLE KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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