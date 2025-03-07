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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:16
ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
2025 KPSS sınavı tarihleri, adayların başvuru süreçlerini, sınav öncesi hazırlıklarını ve sınav yerlerini planlamaları açısından kritik bir rol oynuyor. Kamu sektöründe görev almayı hedefleyen adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel duyuruları yakından takip ediyor. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılacak olan adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde yapacak. Peki; 2025 KPSS ne zaman yapılacak?