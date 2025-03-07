ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahip olan KPSS, 2025 yılında yalnızca Lisans düzeyindeki adaylar için yapılacak. Ortaöğretim ve Ön Lisans düzeyindeki adaylar için herhangi bir sınav yapılmayacak çünkü bu oturumlar her iki yılda bir yapılıyor ve 2025, bu oturumların yapılmadığı bir yıl olacak. Peki, 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?