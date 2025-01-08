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ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
06:24
ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyenlerin beklediği 2025 KPSS tarihleri yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 yılı sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür- MEB Akademi Giriş Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait tüm detaylar belli oldu. Sınavlar için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ait günler ilan edildi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?