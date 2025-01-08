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Haberler Yaşam ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 06:24

ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyenlerin beklediği 2025 KPSS tarihleri yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 yılı sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür- MEB Akademi Giriş Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait tüm detaylar belli oldu. Sınavlar için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine ait günler ilan edildi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 tarihleri ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. 2025 yılında kamu kurumlarındaki boş kadrolara atanmak isteyen adaylar sınavın başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihlerini kontrol ediyor.Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri

ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

SON DAKİKA | ÖSYM AÇIKLADI: TAKVİMLE 2025 YILI SINAVLARI PAYLAŞTI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM TAKVİMİ KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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