30 Nisan 2021 tarihinde MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı ve tercih işlemleri başladı. 19 Mayıs'a kadar sürecek olan tercih işlemleri ile birlikte MSÜ taban puanları merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; tercih işlemleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından "MSÜ taban puanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte sürece yönelik detaylar!