Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:41
ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları, adayların son dakika gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar için adaylar sonuç ekranına odaklandı. 2024 YKS üniversite tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları sonuçlar için osym.gov.tr sitesini ziyaret ediyor. Bu kapsamda adaylarKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ve ek tercih tarihleri!