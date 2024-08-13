Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:41

ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları, adayların son dakika gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar için adaylar sonuç ekranına odaklandı. 2024 YKS üniversite tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları sonuçlar için osym.gov.tr sitesini ziyaret ediyor. Bu kapsamda adaylarKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ve ek tercih tarihleri!

ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı. 19 Ağustos tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde sonuçlar ilgiyle takip ediliyor. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır, sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS 2024 tercih sonuç belgesi nasıl görüntülenir, ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

SON DAKİKA