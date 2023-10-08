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Haberler Yaşam Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet
Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:44

Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

İstanbul Pendik'te 24 Mart'ta bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan yangında facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Otelin "Yangınla mücadele edilemez" denilerek mühürlenip ruhsat verilmediği ancak müdürlerinin buna rağmen müşteri kabul ettiği belirlendi. Müdürlerin birinci dereceden, resepsiyon görevlisinin ise olay anında uyuyup görev yerini çocuklarına bırakmasa yangının kısa sürede söndürüleceği belirtilerek ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi. 15 yıla kadar hapisleri istendi.

ARZU KAYA
Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

İstanbul Pendik'te 24 Mart günü sabah saatlerinde 7 katlı ahşap kaplama bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah ile resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in adli kontrolle serbest kaldığı facia ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.

Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

"YANGINLA MÜCADELE EDEMEZ" DENİLEREK MÜHÜRLENMİŞ

Otelin yapısal eksiklerinin bulunduğu, işletim ve yangınla mücadele konusunda yeterli koşulları taşımadığı için ruhsat verilmediği ve mühürlendiği ancak buna rağmen müşteri kabulüne devam ettiği belirtilen iddianamede, şirket müdürlerinin 3 kişinin hayatını kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olduğu kaydedildi.

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Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

"RESEPSİYONİST UYUMASA SÖNDÜRÜLÜRDÜ"

Yangının zemin kat resepsiyon bölümünden başlamış olduğunun değerlendirildiği aktarılan iddianamede, resepsiyon görevlisinin görev yerini çocuklarına bıraktığı, yangın çıktığı esnada çocukları ile kendisinin de uyuduğu için olayı görmediği anlatıldı.

Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

İddianamede, "Görev yerini terk etmemiş olsaydı yangının çıktığı anı görebilecek, başlangıcına engel olamasa da kısa sürede söndürülmesini sağlayabilirdi" denildi. Bu nedenle de görevlinin ikinci dereceden kusurlu olduğu belirtildi.

Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Bilirkişi raporuna göre ise yangının çıkış nedeninin tam olarak anlaşılamadığı ancak resepsiyon görevlisinin ifadesine göre resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturup yangın çıkarmış olma ihtimali ve ardından oteldeki tadilat işlerinde kullanılan yanıcı maddelerin etkisiyle yangının büyümüş olmasının sebebiyet verebileceği değerlendirildi.

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