Haberler Yaşam Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:44

Otel faciasında göz göre göre ölüm! Yangın değil cinayet

İstanbul Pendik'te 24 Mart'ta bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan yangında facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Otelin "Yangınla mücadele edilemez" denilerek mühürlenip ruhsat verilmediği ancak müdürlerinin buna rağmen müşteri kabul ettiği belirlendi. Müdürlerin birinci dereceden, resepsiyon görevlisinin ise olay anında uyuyup görev yerini çocuklarına bırakmasa yangının kısa sürede söndürüleceği belirtilerek ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi. 15 yıla kadar hapisleri istendi.