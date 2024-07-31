Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

KAPIYI KİLİTLEYİP ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

İkilinin birlikteliği ardından Semra A, üzerini giyinmeye başlamış ancak duştan çıkan Bedir K, anlaşmalarının sabaha kadar olduğunu gitmemesi gerektiğini belirtmişti. İddiaya göre genç kadın bu teklifi kabul etmeyince Bedir K., kapıyı kilitleyip Semra A'ya tokat atmaya başladı. Darp edilen genç kadını zorla yatağa yatıran Bedir K., yine iddiaya göre Semra A., ile zorla ilişkiye girdi.