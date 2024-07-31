Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:21
Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!
Futbol menajerliği yapan Bedir K. otele çağırıp para karşılığında birlikte olmak istediği kadına dehşeti yaşattı. Semra A'dan sabaha kadar yanında kalmasını isteyen menajer, reddedilince öfkeden adeta gözü döndü. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Bedir K, genç kadını önce darp etti, sonra birlikte olmaya zorladı. Olaya ilişkin detaylar mide bulandırdı. Mahkeme ise kararı verdi.