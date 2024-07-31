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Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:21

Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

Futbol menajerliği yapan Bedir K. otele çağırıp para karşılığında birlikte olmak istediği kadına dehşeti yaşattı. Semra A'dan sabaha kadar yanında kalmasını isteyen menajer, reddedilince öfkeden adeta gözü döndü. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Bedir K, genç kadını önce darp etti, sonra birlikte olmaya zorladı. Olaya ilişkin detaylar mide bulandırdı. Mahkeme ise kararı verdi.

ATAKAN IRMAK
Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

Futbol menajeri otele çağırıp para karşılığında birlikte olmak istediği kadına dehşeti yaşattı. Olay, Beşiktaş'ta meydana geldi.. Bedir K., ilişkiye girmek amacıyla Semra A., ile irtibat kurmuş, 4 bin lira karşılığında teklifi kabul eden genç kadın menajerin bulunduğu otele gelmişti.

Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

KAPIYI KİLİTLEYİP ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

İkilinin birlikteliği ardından Semra A, üzerini giyinmeye başlamış ancak duştan çıkan Bedir K, anlaşmalarının sabaha kadar olduğunu gitmemesi gerektiğini belirtmişti. İddiaya göre genç kadın bu teklifi kabul etmeyince Bedir K., kapıyı kilitleyip Semra A'ya tokat atmaya başladı. Darp edilen genç kadını zorla yatağa yatıran Bedir K., yine iddiaya göre Semra A., ile zorla ilişkiye girdi.

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Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

OTELİN GÜVENLİĞİ ODAYI BASTI

Genç adamın elinden kurtulan Semra A., odada bulunan lavaboya kendisini kilitleyerek otel güvenliğini arayarak yardım istedi. Odaya gelen güvenlik güçleriyle birlikte lobiye inen genç kadın kendisini bekleyen polislerle birlikte karakola götürüldü. Para karşılığında ilişkiye girdiğini ancak bir süre sonra zorla alıkonulduğunu belirten Semra A., futbol menajerinden şikayetçi oldu.

Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

Şikayet üzerine ifadesi alınan Bedir K., genç kadınla para karşılığı ikiliye girmek için anlaştığını ancak hiçbir şekilde cinsel birliktelik yaşamadıklarını iddia etti. Yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor talep edildi. Taraflardan alınan örneklere göre cinsel ilişki yaşandığına yönelik rapor düzenlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Bedir K., hakkında 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Hakaret' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

Otel odasında dehşet! Futbol menajeri önce darp etti sonra ilişkiye zorladı: Mahkeme kararı verdi!

'POLİSİ BEN ÇAĞIRDIM'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan taraflar ifade verdi. Bedir K., mahkemedeki ifadesinde müştekiyle sabaha kadar cinsel birlikteliğe girmek için anlaştıklarını ancak kendisinin gece yarısı 2 gibi gitmek istediğini bu nedenle tartışma çıktığını ve kendisinin polis çağırdığını söyledi. Kendisini zorla tutsaydım telefonuyla video çekmesine izin vermezdim diyen sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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