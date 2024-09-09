Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre Mehmet E., hatırlayamaadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.