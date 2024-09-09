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Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:56

Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

İstanbul Beyoğlu'nda Mehmet E. İle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Mehmet E.'nin hatırlayamadığı bir cisimle vurduğu sevgilisi ağır yaralandı. Otel çalışanı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulunan Maıa, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cani sevgili ise otel çalışanı tarafından yakalandı. İşte o anlar!

Mustafa KAYA
Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre Mehmet E., hatırlayamaadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

OTEL ÇALIŞANI YAKALADI

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.

Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

"KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi.

Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!

Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bende tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112'yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

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