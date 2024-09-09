Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
18:56
Otel odasında kan donduran olay: Sevgilisini döve döve öldürdü!
İstanbul Beyoğlu'nda Mehmet E. İle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Mehmet E.'nin hatırlayamadığı bir cisimle vurduğu sevgilisi ağır yaralandı. Otel çalışanı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulunan Maıa, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cani sevgili ise otel çalışanı tarafından yakalandı. İşte o anlar!