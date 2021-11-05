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Haberler Yaşam Otobanda ölüm yolculuğu: Seda'yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:53

Otobanda ölüm yolculuğu: Seda'yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

İstanbul'da seyir halindeki araçtan düşen Seda Taşdemir bir aydır hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor. İddiaya göre genç kız kendileriyle eve gelmek istemeyen arkadaşı Gizem tarafından yola itildi. Genç kız, "Her şey bir anda oldu. Adalete güveniyorum" dedi. İşte dehşet veren olayla ilgili detaylar...

DİLEK YAMAN DEMİR
Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

Arkadaşlarıyla seyir halindeki araçta bulunan 25 yaşındaki genç kız, arka kapının açılması ile aniden araçtan düştü. Günlerce yoğun bakımda tedavi olan genç kızın, kafatasında, burnunda çenesinde ve dişlerinde kırık olduğu belirlendi.

Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

25 yaşındaki Anestezi teknikeri Seda T., 9 Ekim günü İstanbul Ortaköy'deki ünlü bir eğlence mekanına gitti. Seda'nın yanında üniversiteden arkadaşı olan Gizem ve Gizem'in annesi Arzu Dermanlı ile teyzesi Burcu Dermanlı vardı. Grup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar mekânda eğlendi.

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Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

Eğlence mekânında bulunan Gizem'in annesi Arzu, mekânda eğlendiği sırada arkadaşı Hakan A. geldi. Gecenin sonunda Hakan A., Arzu'yu ve yanındakileri eve bırakmayı teklif etti. Arzu teklifi kabul etti ancak, Seda bu duruma karşı çıktı.

Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

'SİZİ BİZE GÖTÜRÜYORUM'

Mekân çıkışında Arzu'yu ikna edip taksiyle gitmek istediğini söyleyen Seda, ne yapsa işe yaramayınca mecburen araca binmek zorunda kaldı. 4 kadın aracın arkasında otururken 2 erkek arkadaşta ön kısma geçti. Ortaköy üzerinden hareket eden araç köprüye doğru ilerleyince Seda, şoför koltuğunda oturan Hakan'a nereye gittiklerini sordu. Hakan ise 'Sizi bize götürüyorum' cevabını verdi.

Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

OTOBANDA İLERLEYEN ARAÇTAN YERE FIRLADI

Seda ile Gizem arasında bir anda eve gitme tartışması çıktı. Seda, araçtan inip taksiye binmek istediğini söylese de Hakan aracı sürmeye devam etti. Araç içerisindeki tartışma alevlendi. Genç kız, yolda 100 km'den fazla hızla seyir halinde olan araçtan bir anda düşerek, yere savruldu. Arkadan gelen başka bir araç tarafından fark edilen Seda, Ataşehir'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan genç kızın, kafatasında, burnunda çenesinde ve dişlerinde kırık olduğu belirlendi.

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