Otobanda ölüm yolculuğu: Seda’yı araçtan mı attılar? Acılı anneye şoke eden teklif...

OTOBANDA İLERLEYEN ARAÇTAN YERE FIRLADI

Seda ile Gizem arasında bir anda eve gitme tartışması çıktı. Seda, araçtan inip taksiye binmek istediğini söylese de Hakan aracı sürmeye devam etti. Araç içerisindeki tartışma alevlendi. Genç kız, yolda 100 km'den fazla hızla seyir halinde olan araçtan bir anda düşerek, yere savruldu. Arkadan gelen başka bir araç tarafından fark edilen Seda, Ataşehir'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan genç kızın, kafatasında, burnunda çenesinde ve dişlerinde kırık olduğu belirlendi.