Otogarda bayram hareketliliği başladı; Biletler tükendi

SONA BIRAKANLAR BİLET ARIYOR



Öte yandan biletlerini erkenden alanlar yola çıkarken, son güne bırakanlar ise otogarda firmaları tek tek gezerek bilet arıyor. Bunlardan bayramı ailesinin yanında Trabzon'da geçirmek isteyen Necla Demir, bileti son güne bırakmanın cezasını çektiğini söyledi. Bayram nedeniyle memleketine bilet bulamadığından yakınan Demir, "Maalesef bilet yok ve geç kalmanın cezasını çekiyorum. Bugün bütün Trabzon firmalarını gezip Rize'ye Artvin'e kadar bilet arayacağım. Ek seferler var ama arife günü ya da bayramın birinci günü Trabzon'da oluyorum bu durumda. Artık bilet bulamazsak da arife günü yola çıkacağım ve bayrama yolda gireceğim. Bu da benim için bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu.