Otogarda bayram hareketliliği başladı; Biletler tükendi

Firma yetkilileri, İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bilet kalmadığını, gelişlerde ise şu an itibariyle yer bulunabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca bu bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in de Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır kapısı olan şehirlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Hatay'a yaptıkları seferlerin Suriyeliler'den aşırı talep gördüğünü dile getiren Ethem Yalçın, "Bayramın üçüncü gününe kadar Hatay seferlerimiz çok yoğun. Bu yoğunluk Suriyelilerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.