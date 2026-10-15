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Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri
Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:53
Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri
Bir zamanlar yolların tozunu attıran Tofaş, Doğan, Şahin, Kartal, Hacı Murat, Volkswagen Kaplumbağa, Fiat Tipo ve Uno gibi otomobiller, otomobil tutkunlarının hafızasında yerini koruyor. Bir döneme damga vuran bu modellerin birçoğu artık üretilmese de nostalji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Otomotiv dünyasında yeni modellerin ön plana çıkmasıyla üretimden kaldırılan ve tarihin tozlu raflarında yerini alan 62 otomobil yeniden gündemde. İşte bir dönemin efsanesi olan, artık bantlardan inmeyen o otomobiller...