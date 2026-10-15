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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:53

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Bir zamanlar yolların tozunu attıran Tofaş, Doğan, Şahin, Kartal, Hacı Murat, Volkswagen Kaplumbağa, Fiat Tipo ve Uno gibi otomobiller, otomobil tutkunlarının hafızasında yerini koruyor. Bir döneme damga vuran bu modellerin birçoğu artık üretilmese de nostalji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Otomotiv dünyasında yeni modellerin ön plana çıkmasıyla üretimden kaldırılan ve tarihin tozlu raflarında yerini alan 62 otomobil yeniden gündemde. İşte bir dönemin efsanesi olan, artık bantlardan inmeyen o otomobiller...

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Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Bir dönemin en gözde otomobilleri, yıllar içinde yerlerini yeni nesil modellere bırakarak üretim bantlarına veda etti. Fiat Linea gibi yakın geçmişte yollarda sıkça karşılaştığımız araçların yanı sıra, hafızalara kazınan pek çok otomobil de artık yalnızca ikinci el piyasasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de uzun yıllar kullanılan ve otomobil tutkunlarının unutamadığı bu modeller, nostalji rüzgârını yeniden estiriyor. İşte bir zamanlar yollara damga vuran, ancak bugün üretimi sona eren 62 otomobil modeli...

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olmayan efsane olarak hafızalara kazınan 62 model...

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Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

1. Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

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Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

2. Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

3. Fiat Tipo

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Ön camları elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

4. Fiat Uno

İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, 1983 - 1995 yılları arasında üretildi.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Türkiye'de ise 1994 yılında birleştirilmeye başlanarak 2000 yılına kadar üretilen araç, küçük ve seri olmasından dolayı özellikle şehir içi kullanımda tercih ediliyordu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

5. Fiat Marea

2001 yılında Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilmeye başlanan araç, 2002 Haziran ayında yenilenerek ikinci nesline kavuştu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

2007'de üretimi son bularak yerini Fiat Linea'ya bıraktı.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

6. Fiat Palio

Türkiye'de Active, Dynamic ve Premio seçenekleri ile satışa sunulan Palio, 1998'den 2011'e kadar üretildi. Türkiye'de çok yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

7. Fiat 126

Fiat 500'ün halefi olan 126, 1972 ile 2000 yılları arasında üretildi.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

8. Fiat Bravo-Brava

1995 ile 2001 yılları arasında üretilen araç, 5 ve 3 kapılı seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Bu araç Fiat'ın spor modeli olarak dikat çekiyordu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

9. Fiat Coupe

1972 ile 2000 yılları arasında üretildi. 3 ve 5 kapılı seçenekleriyle üretilen araç, sadece Hatchback kasaya sahipti.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

10. Fiat Siena

1999 yılında dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa sunululan Fiat'ın Siena modelinin üretimi 2012 yılının mart ayında durduruldu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Fabrika çıkışlı LPG'li modeli büyük ilgi görmüştü.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

11. Tofaş Doğan

Tofaş Doğan, 1982-2002 yılları arası TOFAŞ tarafından üretilip Türkiye'de satıldı.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Dönemin en çok bilinen ve tercih edilen otomobillerinden biriydi. Son olarak SLX versiyonu ile satışa sunulmuştu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

12. Tofaş Şahin

O da Doğan gibi 1982-2002 yılları arasında üretildi.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Tofaş Şahin'in fiyatı Doğan'a göre daha ucuzdu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

13. Tofaş Kartal

Tofaş Kartal, Tofaş tarafından 2003 yılına kadar üretilen Türk otomobilidir. "Sedan" olan Şahin ile Doğan'ın "Station wagon" versiyonu, Murat 131'in devamı.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Piyasaya ilk çıktığında "Murat 131 Kartal" olarak lanse edilmiş, daha sonraları bagaj bölümü yükseltilerek adından Murat 131 ibaresi çıkarılmıştı.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

14. Murat 124 (Hacı Murat)

1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olmuştu.

Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

1971-1977 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir. Kuş serisinin üretiminin başlamasıyla 1977 yılında üretimi durduruldu.

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