Otomobil tutkunlarının unutamadığı 62 efsane otomobil: Üretimden kalktı ama hafızalardan silinmedi! Toros, Murat 124, Serçe, Vosvos ve diğerleri

Bir dönemin en gözde otomobilleri, yıllar içinde yerlerini yeni nesil modellere bırakarak üretim bantlarına veda etti. Fiat Linea gibi yakın geçmişte yollarda sıkça karşılaştığımız araçların yanı sıra, hafızalara kazınan pek çok otomobil de artık yalnızca ikinci el piyasasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de uzun yıllar kullanılan ve otomobil tutkunlarının unutamadığı bu modeller, nostalji rüzgârını yeniden estiriyor. İşte bir zamanlar yollara damga vuran, ancak bugün üretimi sona eren 62 otomobil modeli...