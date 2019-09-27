Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

Dün İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin yankıları hala sürüyor. Silivri açıklarında gerçekleşen deprem büyük paniğe yol açarken vatandaşlar adeta sokaklara döküldü. Uzunca bir süre operatörler hizmet veremezken, bazı ilçelerde yurttaşlar parklarda sabahladı. Yetkililer, çatlaklar oluşan ve hasarlı binalara giriş yapılmaması gerektiğine belirten uyarıları art arda sıraladı. Hal böyle olunca, dünden bu yana 'Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre Türkiye'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek.