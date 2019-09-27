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  • Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde büyük paniğe yol açarken hemen ardından ise onlarca artçı sarsıntı gerçekleşti. Öyle ki, yetkililer tarafından 'Çatlaklar oluşan ve hasarlı binalara girmeyin' uyarıları art arda geldi. Durum böyle olunca, vatandaşların bir kısmı oturdukların binaların deprem riskine karşı geceyi sokaklarda geçirdi. Bu doğrultuda da, '?' sorusunun cevabı dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında ilk sırada yer ediniyor. Bilindiği gibi, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre 'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Peki, oturduğunuz bina depreme karşı ne kadar dayanıklı? İşte adım adım detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:30
Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

Dün 'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin yankıları hala sürüyor. Silivri açıklarında gerçekleşen büyük paniğe yol açarken vatandaşlar adeta sokaklara döküldü. Uzunca bir süre operatörler hizmet veremezken, bazı ilçelerde yurttaşlar parklarda sabahladı. Yetkililer, çatlaklar oluşan ve hasarlı binalara giriş yapılmaması gerektiğine belirten uyarıları art arda sıraladı. Hal böyle olunca, dünden bu yana '?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre 'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek.

Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

Posta gazetesinden Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre; 'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki , bazı binalarda oluşan ufak hasarlarla atlatılsa da beklenen büyük İstanbul depreminden önce önlem almak şart.

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Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre 'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini 'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek

Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

ZORUNLU DEĞİL

Oturduğunuz ev güvenli mi yoksa riskli bir binada mı oturuyorsunuz? Öğrenmenin yolları var. Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmuyor ancak binanızın yaşı yüksek ve yapım yılı 1999'dan önceyse kontrol ettirmekte fayda var.

Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

1999 Marmara Depremi'nden sonra inşa edilen yapılar için bir yönetmelik yayınlanmış ve yapılara bazı kriterler getirilmişti. Oturduğu binanın riskli olduğunu düşünenlerin kendi güvenliği açısından risk tespiti yaptırması önemli.

Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

3 YOLU VAR

Riskli bina tespiti yaptırmak için 3 seçenek bulunuyor. Bu yöntemler, hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak sınıflandırılıyor. dayanıklılık testleri de bir seçenek olabilir. Bağımsız firmalar aracılığıyla demir ve karot örnekleri alınarak, inceleme yaptırabilirsiniz.

Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? İşte binanızın depreme karşı riskli olup olmadığını anlama yöntemleri

Hızlı tetkik teknikleri de kısa sürede sonuç veren bir uygulama. En yaygını ise bina risk tespiti yöntemi. Bu yöntem tercih edilirse ve bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu. Bu aşamada kentsel dönüşüm süreci devreye giriyor.

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