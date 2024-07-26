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Haberler Yaşam ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete 'de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:48

ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete 'de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

Araç almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi. Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ÖTV indirimi gelen kibrit araçlar hangileri? İşte ÖTV indirimi gelen araçlar

ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

ÖTV indirimi gelen araçlar araştırılıyor. 26 Temmuz 2024 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi resmen yürürlüğe girdi. Peki, ÖTV indirimi gelen kibrit araçlar hangileri? İşte detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT OTOMOBİLLERE ÖTV İNDİRİMİ
Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı.

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ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?
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