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ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete 'de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:48
ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete 'de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?
Araç almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi. Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ÖTV indirimi gelen kibrit araçlar hangileri? İşte ÖTV indirimi gelen araçlar…