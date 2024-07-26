ÖTV İNDİRİMİ GELEN ARAÇLAR || Resmi Gazete ’de duyuruldu! ÖTV indirimli kibrit araçlar hangileri?

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan