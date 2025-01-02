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ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | "Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar" ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:38
Engelli vatandaşlara yönelik uygulanan ÖTV'siz araç satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yeni şartlar belirlendi. Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlarda %40 yerlilik şartı getirildi. Yapılan bu değişikliğin ardından ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi mercek altına alınmaya başladı. Peki; 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, modeller…