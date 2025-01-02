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Haberler Yaşam ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | "Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar" ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:38

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | "Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar" ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

Engelli vatandaşlara yönelik uygulanan ÖTV'siz araç satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yeni şartlar belirlendi. Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlarda %40 yerlilik şartı getirildi. Yapılan bu değişikliğin ardından ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi mercek altına alınmaya başladı. Peki; 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, modeller…

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

Engelli vatandaşlara yönelik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yüzde 40 yerlilik şartı kararı sonrası ve ÖTV muafiyetli araç modelleri merak ediliyor. Bütçelerine uygun ve yerli üretim şartını karşılayan araçları öğrenmek isteyen engelli bireyler "2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte; engelli araç limiti 2025 ve ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi...

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararla beraber engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlar yüzde 40 yerli olmak zorunda.Böylelikle ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

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ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

10 YIL KULLANMA ZORUNLULUĞU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında engelli aracı alanlar 5 yıl yerine araçları 10 yılda bir değiştirebileceler. Bu durumda araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR | Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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