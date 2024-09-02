Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
21:47
OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı
Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarih verdi. Türkiye'nin ekonomide yol haritasını belirleyen çalışmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Gözler Bakan Mehmet Şimşek'te. Gelen tarih açıklaması ardından OVP nedir, ne demek gibi sorular gündemde. İşte, 2024 Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı hakkında merak edilenler...