Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.09.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 21:47

OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarih verdi. Türkiye'nin ekonomide yol haritasını belirleyen çalışmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Gözler Bakan Mehmet Şimşek'te. Gelen tarih açıklaması ardından OVP nedir, ne demek gibi sorular gündemde. İşte, 2024 Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı hakkında merak edilenler...

OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

Orta Vadeli Program içeriği gündemdeki yerini koruyor. Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırlanan programla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması ardından araştırılıyor: 2024 OVP nedir, ne zaman açıklanacak?

OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

OVP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aktarılana göre program şöyle açıklanıyor:

5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

OVP nedir, ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

OVP İÇERİĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Orta Vadeli Program İçeriği;
– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.
– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.
– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.
– Üç yıllık perspektife sahiptir.

SON DAKİKA