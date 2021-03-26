Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

CREATURE IN THE WELL NEDİR? NASIL BİR OYUN?

Webtekno'nun haberine göre tepeden görünümlü bu oyunda amacımız, bir yaratığın sığınağı olan terk edilmiş bir tesisi keşfetmek ve sırlarını ortaya çıkarmak. Kendi türünün son örneği olan robotumuzu sağda solda bulduğumuz parçalarla geliştirirken çok farklı oyunlarda gördüğümüz mekanikleri kullanarak ilerliyoruz. Amacımız ise her zamanki gibi kendimizi ve etrafımızdaki bölgeyi kurtarmak.

Oyun Türü: pinpall, dungeon crawler

Oyun Boyutu: 5 GB

Fiyatı: 25,00TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 25.03.2021'den itibaren 1 hafta