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Oyuncular dikkat! Bu oyunlar ve 'da ücretsiz oldu!

Dijital oyun platformları her hafta, her ay veya belirli aralıklarla çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Ücretsiz oyunlar veriyorlar, indirimler yapıyorlar. bilindiği üzere her hafta ücretsiz bir oyun veriyor ve bu haftanın oyunu da belli oldu. Diğer yandan de etkinliği adı altında geçen hafta ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar erişime açıldı. İşte ve 'da ücretsiz sahip olacağınız o oyunlar...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 12:15
Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

Epic Store üzerinden kısa süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar köşemizde Creature in the Well var. Satış fiyatı 25 TL olan oyun, Epic Store üzerinde bir hafta boyunca ücretsiz sunuldu.

Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

CREATURE IN THE WELL NEDİR? NASIL BİR OYUN?

Webtekno'nun haberine göre tepeden görünümlü bu oyunda amacımız, bir yaratığın sığınağı olan terk edilmiş bir tesisi keşfetmek ve sırlarını ortaya çıkarmak. Kendi türünün son örneği olan robotumuzu sağda solda bulduğumuz parçalarla geliştirirken çok farklı oyunlarda gördüğümüz mekanikleri kullanarak ilerliyoruz. Amacımız ise her zamanki gibi kendimizi ve etrafımızdaki bölgeyi kurtarmak.

Oyun Türü: pinpall, dungeon crawler
Oyun Boyutu: 5 GB
Fiyatı: 25,00TL
Ücretsiz Olduğu Süre: 25.03.2021'den itibaren 1 hafta

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Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

CREATURE IN THE WELL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i3-530
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 / ATI Radeon HD 6870
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 760 / ATI Radeon HD 7970
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu

Oyuncular dikkat! Bu oyunlar PC ve PlayStation'da ücretsiz oldu!

PLAYSTATİON STORE'DA ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı ücretsiz oyunları da erişime açtı. 26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sony, kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak veriliyor.

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