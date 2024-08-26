Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
09:37
Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. şirketi halka açıldığını duyurdu! Halka arz takviminde yer alan şirket vatandaşlar ve yatırımcıların dikkatlerini çekiyor. Yıldız Pazar'da işlem görmek için gün sayan Özata Denizcilik talep toplamaya başlıyor. Peki, Özata Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verilecek, katılım endeksine uygun mu?