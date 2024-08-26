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Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:37

Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. şirketi halka açıldığını duyurdu! Halka arz takviminde yer alan şirket vatandaşlar ve yatırımcıların dikkatlerini çekiyor. Yıldız Pazar'da işlem görmek için gün sayan Özata Denizcilik talep toplamaya başlıyor. Peki, Özata Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verilecek, katılım endeksine uygun mu?

Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

13 milyon 350 bin lot dağıtacak olan Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. şirketinin halka arz büyüklüğü 1.4 milyar TL olarak kamuoyuna duyuruldu. 3 gün boyunca talep toplayacak firmaya ilgi oldukça büyük. Firmanın halka arzdan elde edeceği fonun büyük çoğunluğunu 'finansman giderlerinin azaltılması' yönünde kullanacağı düşünülüyor. İşte Özata Denizcilik halka arz takvimi ve detayları…

Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş HİSSE FİYATI NEDİR?

Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

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Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası dağıtılacak pay miktarı ise şöyle;
- 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).
- 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

Firma, 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacağını kamuoyuna duyurdu.

Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.
Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.
Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.
Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.

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