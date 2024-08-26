Özata Denizcilik halka arz takvimi açıklandı! Halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası dağıtılacak pay miktarı ise şöyle;

- 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

- 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).