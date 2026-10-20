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Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:28

Özbekistan'ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin 'Türkiye' hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Özbekistan'da yaşayan üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina, çocukluk hayallerindeki doktorluğa Türkiye'de adım atıyor. Tıp eğitimlerinin ilk 5 yılını Buhara'da tamamlayan üçüzler, son sınıf eğitimlerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birlikte sürdürüyor. Hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını anlatan kardeşler, insanların sık sık kendileriyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtiyor.

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AA
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Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

23 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmayan üçüz kız kardeşler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesindeki 5 yıllık eğitimlerinin ardından son sınıf intörnlüklerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürüyor.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Sabina, Medine ve Zarina, aynı yurtta kalıyor, birlikte derse giriyor, yemek yiyor, ders çalışıyor ve gün içinde sık sık haberleşiyor. Üçüzler hastanedeki stajlarında ise farklı birimlerde görev alıyor.

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Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, fakültede eğitim gören üçüz kız kardeşlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak İbn-i Sina'nın doğduğu topraklara karşı vefa ve kardeşlik sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda 7 yıl önce İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesini açtıklarını söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Fakültede eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye'de sürdürdüklerini anlatan Aydın, eğitimin Türkçe verildiğini ve öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti diplomasıyla mezun olduğunu ifade etti.

Üçüz kardeşlerin de tıp fakültesi son sınıfta olduklarını belirten Aydın, Sabina, Medine ve Zarina'nın intörnlük eğitimlerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiklerini kaydetti.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kardeşlerin intörnlük eğitimlerinin haziran sonunda tamamlanmasının ardından doktor olarak mezun olacaklarını dile getiren Aydın, "Özbekistan'da İbn-i Sina'nın torunlarını, bin yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, eğitimlerinin 5 yılını orada yapıp sonra da 1 yıllık, son sene intörnlüklerini burada tamamlayarak mezun edeceğiz." dedi.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Prof. Dr. Aydın, öğrencilerin Türkiye'de aldıkları eğitim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği diplomanın gururuyla kendi ülkelerinde sağlık hizmeti sunacaklarını belirterek, SBÜ olarak mezuniyet sonrasında da onları takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

"23 YILDIR BİRBİRİMİZE DESTEK VERİYORUZ"

Üçüz kardeşlerden Sabina Hamreyava, doktorluğun çocukluk hayalleri olduğunu ve insanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Üçüz olmanın kendileri için güzel bir duygu olduğunu belirten Zarina Hamreyava ise "Birlikte ders çalışıyoruz, birlikte eğitim alıyoruz. Sınavlara akşam beraber çalışıyoruz. 23 yıldır birbirimize destek veriyoruz." dedi.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Zarina Hamreyava, aralarındaki yaş farkının yalnızca birer ikişer dakika olduğunu ifade ederek, "Ben üç dakika önce dünyaya gelmişim ama kendimi abla gibi hissetmiyorum." diye konuştu.

Kardeşlerden Sabina Hamreyava da aynı odada kaldıklarını ancak hastanede farklı alanlarda staj yaptıklarını anlatarak, "İkimiz pediatride, diğerimiz dahiliyede. Tam ayrılma değil, ikimiz de birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını anlatan kardeşler, insanların sık sık kendileriyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Türkçe eğitim aldıkları için Türkiye'de iletişim konusunda zorlanmadıklarını ifade eden kardeşler, 2,5 aydır Ankara'da olduklarını söyledi.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ankara'yı ve hastanedeki eğitimlerini sevdiklerini anlatan üçüzler, Türkiye'deki yemekleri de beğendiklerini ifade etti.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Üçüz kız kardeşler bir günü nasıl geçirdikleri konusunda ise sabah polikliniğe geldiklerini, öğle aralarında birlikte yemek yediklerini, öğleden sonra ders çalıştıklarını ve akşam beraber yurda döndüklerini anlattı.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Gün içerisinde birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten üçüzler, kendi aralarında sürekli mesajlaştıklarını kaydetti.

Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
#TÜRKİYE

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