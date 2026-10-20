Özbekistan’ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin ’Türkiye’ hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Zarina Hamreyava, aralarındaki yaş farkının yalnızca birer ikişer dakika olduğunu ifade ederek, "Ben üç dakika önce dünyaya gelmişim ama kendimi abla gibi hissetmiyorum." diye konuştu.

Kardeşlerden Sabina Hamreyava da aynı odada kaldıklarını ancak hastanede farklı alanlarda staj yaptıklarını anlatarak, "İkimiz pediatride, diğerimiz dahiliyede. Tam ayrılma değil, ikimiz de birlikteyiz." ifadelerini kullandı.