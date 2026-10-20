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Özbekistan'ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin 'Türkiye' hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:28
Özbekistan'ın Buhara kentinden geldiler! Üçüz kardeşlerin 'Türkiye' hikayesi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Özbekistan'da yaşayan üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina, çocukluk hayallerindeki doktorluğa Türkiye'de adım atıyor. Tıp eğitimlerinin ilk 5 yılını Buhara'da tamamlayan üçüzler, son sınıf eğitimlerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birlikte sürdürüyor. Hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını anlatan kardeşler, insanların sık sık kendileriyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtiyor.