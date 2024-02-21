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Haberler Yaşam Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:15

Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

ABD, Kanada, İngiltere, Rusya gibi ülkelerde sıkça rastlanan öğretmen-öğrenci rezaletinin benzeri İstanbul'da yaşandı. Özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmeni 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.

Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

Skandal olay Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Betül Nisa Ç., isimli öğretmen özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.

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Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

Genç öğretmen aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu.

Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

Olay günü öğrencisi Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.

Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE SEVGİLİ OLDU

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.

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