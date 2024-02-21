Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı

KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE SEVGİLİ OLDU



Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.



