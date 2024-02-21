Haberler
Yaşam
Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
08:15
Özel okulda skandal olay! Kadın öğretmen 14 yaşındaki öğrencisiyle aşk yaşadı
ABD, Kanada, İngiltere, Rusya gibi ülkelerde sıkça rastlanan öğretmen-öğrenci rezaletinin benzeri İstanbul'da yaşandı. Özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmeni 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile cinsel birliktelik yaşadı. Skandal olay, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.