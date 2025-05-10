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Haberler Yaşam Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:34

Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası parti içi krize giren CHP farklı illerde mitingler düzenleyerek 'sorun yok' imajı vermeye çalışsa da ne kendi partililerini ne de vatandaşı ikna edebildi. Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın çok düşük olduğu görüldü.

Özgür Özel’e Van’da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın düşük olması dikkat çekti.

Özgür Özel’e Van’da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi.

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Özgür Özel’e Van’da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı.

Özgür Özel’e Van’da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

MİTİNGE KATILIM DÜŞÜK OLDU

Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.

Özgür Özel’e Van’da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı.