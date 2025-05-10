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Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
14:34
Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası parti içi krize giren CHP farklı illerde mitingler düzenleyerek 'sorun yok' imajı vermeye çalışsa da ne kendi partililerini ne de vatandaşı ikna edebildi. Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın çok düşük olduğu görüldü.