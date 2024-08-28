PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

8) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî

soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî

yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl

veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,