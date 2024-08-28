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Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:30

PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. 360 erkek, 90 kadın öğrenci olmak üzere KPSS puanıyla öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Polis Akademisi bünyesinde yer almak isteyen adaylar ilana dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak. İşte PAEM 450 öğrenci alım detayları

PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

PAEM 450 ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Adaylar 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirilebilecekler.

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PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört (4) yıl süreli fakültelerinden mezun olmak,

3) 2023 ve 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75,00) taban

puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş

dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için

yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar

başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir

adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım

uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

8) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî

soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî

yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl

veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

PAEM BAŞVURU SAYFASI: Resmi Gazete’de açıklandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alımı ne zaman, şartları neler?

11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle

polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine

karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

olmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu

olmak,

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