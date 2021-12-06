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Haberler Yaşam Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:40

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

Geçtiğimiz gün düzenlenen 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi bugün de medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bu yıl da sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanırken ünlü akınının olduğu törende binlerce ünlüye ödül yağdı. Öte yandan vatandaşlar "47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alan ünlüler listesi ve detaylar...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

Pantene işbirliğiyle bu yıl 47.'si düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen törene ünlüler akın etti. Farklı kategorilerde en iyilerin seçildiği törenle ilgili olarak "2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül sahipleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bugün de sabah saatleriyle beraber ödül sahiplerini merak ederek törenin başlamasıyla beraber araştırmalarına başladı. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? İşte tüm detaylar...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

ALTIN KELEBEK 2021 ÖDÜL KAZANANLAR LİSTESİ

Altın Kelebek'te ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına verildi.

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.

En İyi Erkek Sunucu Ödülü ise Acun Ilıcalı'nın oldu.

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri; Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

Diğer ödül alan isimler şöyle;

En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı; Hakan Altun

En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı; Ebru Yaşar

En İyi Dijital İçerik; Konuşanlar- Hasan Can Kaya

En İyi İnternet Dizisi; Bir Başkadır

En iyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı; Ekin Uzunlar

En Halk Müziği Kadın Şarkıcı; Zeynep Bakşi

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! 47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler, hangi ünlüler oldu?

En İyi Müzik Grubu; Madrigal

En İyi Yarışma Programı; MasterChef

En İyi Magazin Programı; Magazin D- KANAL D

Yılın Şarkısı; Edis & Emrah Karakuyu- Martılar

Yılın Şarkısı; SEFO- Bilmem mi?

En İyi Erkek Şarkıcı; Edis

En İyi Kadın Şarkıcı; Hadise

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu; Cengiz Bozkurt

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu; Günay Karacaoğlu- Gençliğim Eyvah

En İyi Komedi Dizisi; Çok Güzel Hareketler 2- KANAL D

Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı; Nahide Babashli

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