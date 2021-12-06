Pantene işbirliğiyle bu yıl 47.'si düzenlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen törene ünlüler akın etti. Farklı kategorilerde en iyilerin seçildiği törenle ilgili olarak "2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül sahipleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bugün de sabah saatleriyle beraber ödül sahiplerini merak ederek törenin başlamasıyla beraber araştırmalarına başladı. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? İşte tüm detaylar...