Geçtiğimiz gün düzenlenen 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi bugün de medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bu yıl da sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanırken ünlü akınının olduğu törende binlerce ünlüye ödül yağdı. Öte yandan vatandaşlar "47. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kazananlar kimler oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alan ünlüler listesi ve detaylar...