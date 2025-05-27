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Haberler Yaşam Papa'nın iznik planı turizmi hareketlendirdi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:10

Papa'nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatının ardından Hristiyan dünyasının dini lideri seçilen yeni Papa Leo, Bursa'nın İznik ilçesine bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Bunun üzerine Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ve yapılan ilk evrensel konsil olan İznik Konsil'i ön plana çıkmaya başladı. SABAH ekibi turizmin hareketlendiği İznik'te Hristiyanlar için kutsal kabul edilen ilk konsilin yapıldığı düşünülen Ayasofya Camii ve Bazilikanın olduğu alanı gezdi. Yetkililerle, vatandaşla ve esnafla ilçedeki hareketliliği, turizme etkisini konuştu. Papanın olası ziyareti öncesi bölgedeki durumu inceledi.

Hande ERDEM
Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

İznik'e dini turistik gezi amaçlı turla Almanya'dan gelen Polonya asıllı papaz Andrzej ve Marcın SABAH'a konuştu. Berlin'de papaz olarak görev yapan 43 yaşındaki Andrzej Dolega İncil'den örnek vererek; "Bunun birlik bütünlük için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnançların birliğini göstermek açısından bu olumlu bir adım olabilir. dedi.
Berlin'de papaz olarak göre yapan Marcın ise; "Bu iyi ve güzel bir işaret inançların ve dinlerin bir arada olması, birleştirici bir gücün olması adına olumlu yaklaşıyorum. Bizde buraya dini turistik gezi amaçlı geldik." İfadelerini kullandı.

Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

ARKEOLOGLAR EŞLİĞİNDE TURLAR GELMEYE BAŞLADI
İznik'te doğup büyüyen Ceren Angelov papanın olası gelme ihtimalinin şehir turizmine olabilecek etkisini şöyle değerlendirdi; "2014 yılında bazilikanın keşfiyle beraber sahil şeridi yeniden hareketlendi. Yabancı turistleri çok fazla görmeye başladık, arkeologlar eşliğinde turlar gelmeye başladı. Papanın İznik' gelme ihtimali gerçekleşirse turistik ve ekonomik açıdan şehrimize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

Çini sanatıyla uğraşan 30 yaşındaki esnaf Mizgin Avcı uluslararası alanda da ilçenin tanınmaya başladığını söyleyerek şöyle konuştu; "10 yıldır esnafım İznik'te yaşıyorum, çini sanatını icra ediyorum. Papanın gelişini duyunca esnaf biraz ümitlendi, burası hareketlenir, yaptığımız iş açısından reklamımız olur diye düşünüyoruz. Daha fazla turistin gelmesi için teşvik edici olabilir."

Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

İZNİK TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELEBİLİR
İznik'te bazilikanın bulunduğu alanda yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan 53 yaşındaki Bekir Uslu Papanın İznik'i ziyaret edebilme ihtimalinin konuşulmasıyla beraber bölgeye gelen turist sayısının artışının esnafa can suyu olduğunu söyleyerek şunları kaydetti; "2014 yılında bulunan bazilika dünya üzerinde bulunan en önemli 10 buluş arasında gösteriliyor.

Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

İznik'e papanın gelme ihtimali yazılıp çizildikten sonra buraya yabancı turist akını başladı. Bu, İznik'i Hristiyanlar ve turizm açısından önemli bir merkez haline getirecek diye düşünüyorum. Dünya üzerinde İznik'in önemli bir tanıtımı oldu. Daha önceden yazın başlangıcında birkaç araba turist gelirdi şimdilerdeyse otobüslerle turist kafileleri gelmeye başladı."