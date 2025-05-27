Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:10
Papa'nın iznik planı turizmi hareketlendirdi
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatının ardından Hristiyan dünyasının dini lideri seçilen yeni Papa Leo, Bursa'nın İznik ilçesine bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Bunun üzerine Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ve yapılan ilk evrensel konsil olan İznik Konsil'i ön plana çıkmaya başladı. SABAH ekibi turizmin hareketlendiği İznik'te Hristiyanlar için kutsal kabul edilen ilk konsilin yapıldığı düşünülen Ayasofya Camii ve Bazilikanın olduğu alanı gezdi. Yetkililerle, vatandaşla ve esnafla ilçedeki hareketliliği, turizme etkisini konuştu. Papanın olası ziyareti öncesi bölgedeki durumu inceledi.