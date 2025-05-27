Papa’nın iznik planı turizmi hareketlendirdi

İznik'e dini turistik gezi amaçlı turla Almanya'dan gelen Polonya asıllı papaz Andrzej ve Marcın SABAH'a konuştu. Berlin'de papaz olarak görev yapan 43 yaşındaki Andrzej Dolega İncil'den örnek vererek; "Bunun birlik bütünlük için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnançların birliğini göstermek açısından bu olumlu bir adım olabilir. dedi.

Berlin'de papaz olarak göre yapan Marcın ise; "Bu iyi ve güzel bir işaret inançların ve dinlerin bir arada olması, birleştirici bir gücün olması adına olumlu yaklaşıyorum. Bizde buraya dini turistik gezi amaçlı geldik." İfadelerini kullandı.