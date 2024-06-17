Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Evlendikten kısa bir süre sonra papaz oldu. Bu evlilik 2010 yılına kadar sürdü. Günümüze kadar tekrar evlenmeyen Mayaoğlu, yeni tanıştığı farklı bir kadınla geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde, Gökçeada'da bir mekanda düzenlenen düğünle 2'inci evliliğini gerçekleştirdi.



