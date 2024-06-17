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Haberler Yaşam Papazın 'yasak' aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi
Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 06:19

Papazın 'yasak' aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nde papazlık yapan Dimitri Mayaoğlu'nun gerçekleştirdiği düğün kiliseyi karıştırdı. Ortodoks teamüllerine aykırı hareket eden Mayaoğlu'yla ilgili Fener Rum Patrikhanesi'nin tavrının ne olacağı ise merak konusu oldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nin papazı Dimitri Mayaoğlu'nun nikahı, Kilise'yi karıştırdı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Mayaoğlu 2003 yılında bir evlilik gerçekleştirdi.

Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Evlendikten kısa bir süre sonra papaz oldu. Bu evlilik 2010 yılına kadar sürdü. Günümüze kadar tekrar evlenmeyen Mayaoğlu, yeni tanıştığı farklı bir kadınla geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde, Gökçeada'da bir mekanda düzenlenen düğünle 2'inci evliliğini gerçekleştirdi.

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Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Ortodoks teamüllerine göre bir papaz, papaz olmadan önce evli olması durumunda evliliğini yürütebiliyor ancak papazken yeni evlilik yapamıyor. Yapması halinde ise kiliseden aforoz edilmesi bile gündeme gelebiliyor.

Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Pastaların kesildiği, şampanyaların patlatıldığı, halayların çekilip, sırtakilerin yapıldığı düğün, mekanın sosyal medya hesabından canlı yayın olarak paylaşıldı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Papazın ’yasak’ aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi

Düğünü gerçekleştiren mekan, sosyal medya hesabından düğünü paylaşınca, kilise cemaati papaz Mayaoğlu'nun evlendiğinden haberdar oldu. Mekanın paylaşımıyla, papazın gizli nikahından haberdar olan cemaat kiliseyi ayağa kaldırdı.

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