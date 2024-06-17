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Papazın 'yasak' aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi
Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
06:19
Papazın 'yasak' aşkı kiliseyi karıştırdı! Cemaat sosyal medyadan öğrendi
Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nde papazlık yapan Dimitri Mayaoğlu'nun gerçekleştirdiği düğün kiliseyi karıştırdı. Ortodoks teamüllerine aykırı hareket eden Mayaoğlu'yla ilgili Fener Rum Patrikhanesi'nin tavrının ne olacağı ise merak konusu oldu.