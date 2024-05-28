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Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:57
Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!
Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. 24 Mayıs günü meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Güney Pasifik ülkesinde bulunan Ulusal Afet Merkezi'ndan gelen bilgilere göre ilk etapta 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı belirtildi. Peki; Papua Yeni Gine toprak kaymasında ölü ve yaralı sayısı kaç, son durum ne?