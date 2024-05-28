Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi tarafından yapılan açıklamada sayının 2 binden fazla olduğu ve olayın Birleşmiş Milletler yetkililerine iletildiği açıklandı.

Büyük bir yıkımın oluştuğu alanda tarım arazilerinin de kullanılamaz halde olduğu belirtildi.