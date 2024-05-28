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Haberler Yaşam Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:57

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. 24 Mayıs günü meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Güney Pasifik ülkesinde bulunan Ulusal Afet Merkezi'ndan gelen bilgilere göre ilk etapta 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı belirtildi. Peki; Papua Yeni Gine toprak kaymasında ölü ve yaralı sayısı kaç, son durum ne?

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine heyelan son durum gelişmeleri ile dünya gündemindeki yerini koruyor. Başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısında yer alan Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyü çevresinde meydana gelen toprak kaymasında arama kurtarma çalışmaları olayın yaşandığı ilk gün olan cuma gününden bu yana devam ediyor. İşte, Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri...

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi tarafından yapılan açıklamada sayının 2 binden fazla olduğu ve olayın Birleşmiş Milletler yetkililerine iletildiği açıklandı.

Büyük bir yıkımın oluştuğu alanda tarım arazilerinin de kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

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Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

TEHLİKE SÜRÜYOR!

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri dünyaya yayılmaya devam ederken tehlikenin de sürdüğü belirtildi. Toprağın yavaş yavaş kaymaya devam etmesi durumu belirsiz hale getiriyor.

Hükümet, heyelanın aktif olarak kaymaya devam etmesi nedeniyle bölge sakinlerine tahliye emrini ulaştırdı.

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

ÇIPLAK ELLERİYLE KAZIYORLAR

Enkaza ilk iş makinesinin gitmesiyle birlikte yalnızca 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirlenirken olaydan 8 saat sonra bir çiftin de canlı olarak kurtarıldığı bilinenler arasında.

Ulaşılması zor bölgede bölge halkı elleriyle enkazı kazmaya çalışıyor. Ancak kazmayla birlikte toprağın daha fazla aşağı inmesi işleri güçleştiriyor.

Papua Yeni Gine toprak kayması görüntüleri takip ediliyor! Heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 2 bin kişi toprak altında!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu en az bin 250 kişinin evsiz kaldığı, 150'den fazla evin 8 metre derinliğinde toprak altında kaldığı, yaklaşık 250 evin risk altında olması nedeniyle boşaltıldığı belirtilmişti.

Yerel kaynaklar, heyelandan etkilenen bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını açıklamıştı.

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