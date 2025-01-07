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Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: “Amacım insanları iyileştirmekti”
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
19:08
Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: “Amacım insanları iyileştirmekti”
Konya'da Ferit Karaduman isimli şahsın, özel kliniğinde uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan reçeteler yazdığı ortaya çıktı. Aralarında Karaduman'ın da bulunduğu 74 sanığın yargılanmasına başlandı. Şüphelinin mahkemede yaptığı savunma ise pes dedirtti. "Amacım insanları iyileştirmekti"