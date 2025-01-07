Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: “Amacım insanları iyileştirmekti”

"BAZILARI ABARTIP BANA SALDIRIYORDU"

Ferit Karaduman, mahkemedeki savunmasında, insanları iyileştirmeye çalıştığını belirterek, ''Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen Whatsapp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu." dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip, uyuşturucu satmadıklarını ve kendileri kullandıklarını öne süren benzer savunmalar yaptı. Duruşma, sanık avukatların savunmalarını yapması için yarına ertelendi.