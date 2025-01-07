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Haberler Yaşam Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: “Amacım insanları iyileştirmekti”
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:08

Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: “Amacım insanları iyileştirmekti”

Konya'da Ferit Karaduman isimli şahsın, özel kliniğinde uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan reçeteler yazdığı ortaya çıktı. Aralarında Karaduman'ın da bulunduğu 74 sanığın yargılanmasına başlandı. Şüphelinin mahkemede yaptığı savunma ise pes dedirtti. "Amacım insanları iyileştirmekti"

DHA
Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: Amacım insanları iyileştirmekti

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: Amacım insanları iyileştirmekti

Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı saptandı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz 24 Nisan Çarşamba günü Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: Amacım insanları iyileştirmekti

Adreslerde yapılan aramalarda 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: Amacım insanları iyileştirmekti

74 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Operasyonun ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanan aralarında psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 74 sanığın Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Para karşılığı reçete yazan psikiyatri uzmanı hakim karşısına çıktı: Amacım insanları iyileştirmekti

"BAZILARI ABARTIP BANA SALDIRIYORDU"

Ferit Karaduman, mahkemedeki savunmasında, insanları iyileştirmeye çalıştığını belirterek, ''Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen Whatsapp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu." dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip, uyuşturucu satmadıklarını ve kendileri kullandıklarını öne süren benzer savunmalar yaptı. Duruşma, sanık avukatların savunmalarını yapması için yarına ertelendi.

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