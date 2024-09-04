PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:12
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Türk sporcuların derece haberleri gelmeye devam ediyor! Birçok spor dalında sporcularımızın gösterdiği üstün başarı ülkemizde büyük bir coşku ve gurur ile kutlanıyor. Dün düzenlenen yatışmalarda milli para atlet Aysel Önder ikinci oldu, Ebru Acer yarı finale yükseldi. Vatandaşlar bugün gerçekleşecek tekerlekli sandalye paralimpik tenis maçını merak edip konuyla ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki, temsilcimiz Ahmet Kaplan'ın bronz madalya için yarışacağı maç ne zaman saat kaçta?