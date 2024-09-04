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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:12

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Türk sporcuların derece haberleri gelmeye devam ediyor! Birçok spor dalında sporcularımızın gösterdiği üstün başarı ülkemizde büyük bir coşku ve gurur ile kutlanıyor. Dün düzenlenen yatışmalarda milli para atlet Aysel Önder ikinci oldu, Ebru Acer yarı finale yükseldi. Vatandaşlar bugün gerçekleşecek tekerlekli sandalye paralimpik tenis maçını merak edip konuyla ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki, temsilcimiz Ahmet Kaplan'ın bronz madalya için yarışacağı maç ne zaman saat kaçta?

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları heyecanı devam ediyor. Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde yarı final maçları gerçekleştirildi. Türkiye temsilcimiz Ahmet Kaplan, yarı finalde 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaştı ve müsabakadan 2-0 yeni ayrıldı. Ahmet Kaplan 4 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 13:00'da bronz madalya maçına çıkacak. İşte, paralimpik tenis maçının detayları haberin devammında...

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

AHMET KAPLANIN BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bugün 13.00'te bronz madalya maçına çıkıyor.

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PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

BRONZ MADALYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izlemek mümkün.

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?

AHMET KAPLAN KİMDİR?

Ahmet Kaplan (1 Ocak 2002), uluslararası düzeydeki etkinliklerde quad kategorisinde yarışan Türk tekerlekli sandalye tenis oyuncusudur

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI | Tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları bronz madalya maçı ne zaman, saat kaçta?
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