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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:08
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu. Türk sporcuların da yer aldığı yaz oyunları başlıyor. Olimpiyat açılış töreni bugün mü, hangi kanalda gibi sorular yanıt arıyor. Sporcuları taşıyan 85 gemi Sen Nehri üzerinden hareket edecek ve oyunlar başlayacak. Olimpiyat Oyunları Google Doodle ile kendini hatırlatıyor. Peki; olimpiyatlar ne zaman, Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte, detaylar...