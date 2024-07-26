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Haberler Yaşam Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:08

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu. Türk sporcuların da yer aldığı yaz oyunları başlıyor. Olimpiyat açılış töreni bugün mü, hangi kanalda gibi sorular yanıt arıyor. Sporcuları taşıyan 85 gemi Sen Nehri üzerinden hareket edecek ve oyunlar başlayacak. Olimpiyat Oyunları Google Doodle ile kendini hatırlatıyor. Peki; olimpiyatlar ne zaman, Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte, detaylar...

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Olimpiyat Oyunları Google Doodle oldu. Paris 2024 Yaz Oyunları için dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu hazırlıklarını tamamladı. Çeşitli branşlarda yarışacak isimler arasında milli sporcularımız da yerini aldı. Olimpiyatlar ne zaman başlıyor sporseverlerin gündeminde. İşte, Olimpiyat tarihleri...

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

YAZ OLİMPİYATLARI GOOGLE DOODLE OLDU!

Google özel günleri kullanıcılarına hatırlatmaya devam ediyor. Bu kez Paris 2024 Yaz Oyunları Açılış Töreni Google Doodle oldu. Hareketli bir animasyon tercih eden Google, kullanıcıları olimpiyatla ilgili haberlere yönlendiriyor.

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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce de 1992, 1968, 1924 yıllarında olmak üzere üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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