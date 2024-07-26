Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Google Doodle oldu! Olimpiyatlar açılış töreni bugün mü, Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce de 1992, 1968, 1924 yıllarında olmak üzere üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.