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Giriş Tarihi: 22.07.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:02

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

Paris Olimpiyatları başlangıç ve bitiş tarihi gündemde. Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenleniyor. Uluslararası çok sporlu birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan olimpiyatların başlangıcı Olimpiyat meşalesinin yakılmasıyla duyuruluyor. Olimpiyat meşalesi olimpiyat oyunlarının açılış töreninden haftalar öncesinden Yunanistan'ın Olimpia kasabasında yakılır. Peki, Paris olimpiyatları ne zaman başlıyor? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

Paris Olimpiyatları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. 204 ülkenin katılım sağladığı olimpiyatlara, bu yıl 10 bin 500 sporcu katılacak ve 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Birçok branştan katılım sağlayan sporcular madalya için ter dökecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Paris Olimpiyatları'nın başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.

Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

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PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyatları'nda grup aşamasında üç maç oynayacak. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı

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