PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılıyor, Türkiye katılıyor mu?

Paris Olimpiyatları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. 204 ülkenin katılım sağladığı olimpiyatlara, bu yıl 10 bin 500 sporcu katılacak ve 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Birçok branştan katılım sağlayan sporcular madalya için ter dökecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?