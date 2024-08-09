Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
09:11
Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?
2024 Paris Olimpiyatları'nda bu sene bir ilk gerçekleşiyor. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na kaykay, dalga sörfü ve kaya tırmanışı gibi yeni spor dalları eklenirken 2024 Paris Olimpiyatları'na "breakdans" müsabakası eklendi. Bu özel günü kutlamak adına Google doodle oluşturdu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?