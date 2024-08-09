Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

Paris Yaz Olimpiyatları'nda bu sene dünyanın her yerinden binlerce sporcu farklı dallarda yarışmak üzere bir araya geldi. Bu büyük organizasyonda bu sene bir ilk yaşandı "break" adı altında "breakdans" kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman?