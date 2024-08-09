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Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:11

Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

2024 Paris Olimpiyatları'nda bu sene bir ilk gerçekleşiyor. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na kaykay, dalga sörfü ve kaya tırmanışı gibi yeni spor dalları eklenirken 2024 Paris Olimpiyatları'na "breakdans" müsabakası eklendi. Bu özel günü kutlamak adına Google doodle oluşturdu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

Paris Yaz Olimpiyatları'nda bu sene dünyanın her yerinden binlerce sporcu farklı dallarda yarışmak üzere bir araya geldi. Bu büyük organizasyonda bu sene bir ilk yaşandı "break" adı altında "breakdans" kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Breakdans müsabakası ne zaman?

Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

BREAKDANS PARİS OLİMPİYATLARINDA!

Break dans artık bir Olimpiyat sporu! Paris Olimpiyatları'nda break dans kategorisinde yarışılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünyanın farklı ülkelerinden 16 kadın ve 16 erkek dansçının yarışacağını açıkladı. İlk üçe girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

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Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

BREAKDANS MÜCADELELERİ NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları'nda breakdans mücadeleleri bugün gerçekleşiyor. İlk günün karşılaşmasında ön eleme mücadelesi bugün saat 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash arasonda gerçekleşiyor.

Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

GOOGLE BU İLKİ DOODLE YAPTI!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bir yeni bir kategoriye yer verildi. Breakdans kategorisinin ilk müsabakası bugün gerçekleşiyor. Google bu günü doodle yaptı.

Paris Yaz Olimpiyatlar’ında ilk kez breakdans! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki Breakdans müsabakası ne zaman, kimler yarışacak?

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN SONA ERECEK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılan açılış töreniyle resmen başladı. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapıldı.

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