Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının kapanış perdesinde gözler Belgrad'a çevrildi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde ederek puan tablosunda komşu sıralarda yer alan iki ekibin randevusu playoff yarışı açısından kritik önem taşıyor. Sırbistan'daki dev atmosferde oynanacak bu nefes kesen mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları netleşti.