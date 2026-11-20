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Partizan Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
Giriş Tarihi: 20.11.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 15:04
Partizan Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
EuroLeague 13. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş Fuzul, Sırbistan deplasmanında Partizan ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid zaferinin ardından çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlıların zorlu sınavı öncesi basketbolseverler Partizan Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.