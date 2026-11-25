2027 yılında pasaport ücretlerinde uygulanacak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte harç tutarlarının da artması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre 6 aylık pasaport harcı yaklaşık 3 bin 588 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 143 TL'ye çıkacak. Defter bedelinin de eklenmesiyle 10 yıllık pasaport için ödenecek toplam ücretin 18 bin 870 TL civarında olması öngörülüyor.