Haberler
Galeri
Yaşam
Pasaport ücretleri ne kadar? 2027 yılında 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti
Giriş Tarihi: 25.11.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 14:49
Pasaport ücretleri ne kadar? 2027 yılında 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti
2027 yılında pasaport çıkarmayı planlayan vatandaşlar için yeni ücret tarifesi merak konusu oldu. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte pasaport harcı ve defter bedellerinde de artış gündeme geldi. Başvuru yapacak kişiler, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaportlar için uygulanacak yeni ücretleri araştırmaya başladı. 2027 yılında geçerli olacak harç ve defter bedellerinin güncel tarifeyle netleşmesi bekleniyor.