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Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "6 ay boyunca..."
Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
07:28
Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "6 ay boyunca..."
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 ay önce patronunun tacizleri nedeniyle 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki Esma Güleser T. yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun kendisini taciz ettiğini anlatan Esma, " Ben ona hayır dedikçe takıntı haline getirdi ve darp etmeye başladı. Yaşadıklarım yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum. Mucize olarak hayattayım. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Tıp okumak ve başka Esma'ların hayatına dokunmak istiyorum" dedi.