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Haberler Yaşam Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "6 ay boyunca..."
Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 07:28

Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "6 ay boyunca..."

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6 ay önce patronunun tacizleri nedeniyle 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki Esma Güleser T. yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlattı. Patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun kendisini taciz ettiğini anlatan Esma, " Ben ona hayır dedikçe takıntı haline getirdi ve darp etmeye başladı. Yaşadıklarım yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum. Mucize olarak hayattayım. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Tıp okumak ve başka Esma'ların hayatına dokunmak istiyorum" dedi.

TOLGA YANIK
Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH’a anlattı: 6 ay boyunca...

Geçtiğimiz 29 Haziran'da Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşanan olayda, Esma Güleser T. oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH’a anlattı: 6 ay boyunca...

Genç kızın çalıştığı inşaat firmasının sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizleri ve tehditleri nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddiası üzerine patron gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH’a anlattı: 6 ay boyunca...

Ganioğlu, soruşturma aşamasında 3 ay önce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Genç kız , olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu.

Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH’a anlattı: 6 ay boyunca...

Halen daha haftanın 3 günü fizik tedavi gören Esma, 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor. Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanmasına rağmen üniversiteyi bırakıp ilçeye geri dönen Esma, başından geçenleri ilk kez SABAH'a anlattı.

Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadıklarını SABAH’a anlattı: 6 ay boyunca...

İbrahim Gökay Ganioğlu ile bir arkadaşının aracılığı ile tanıştığını anlatan Esma, "İnşaat firması olduğu için bana 'Gel burada otur, burayı bekle.

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