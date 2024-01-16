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Haberler Yaşam Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:13

Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

Kadın patronun kocası güzellik merkezini bastı. Eşinin yanında çalışan kuaför Sercan Çelik ile tartıştı. Genç adamı boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalarak yere yığılan Sercan Çelik kurtarılamadı. Cesedin başında bekleyen cani ise ifadesinden şunları anlattı.

İHA
Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

Patronun kocası kuaförü katletti. Kan donduran olay dün akşam İzmir'in Buca ilçesindeki bir güzellik merkezinde meydana geldi.

Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

45 yaşındaki M.A. karısı B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı.

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Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

KUAFÖR KANLAR İÇİNDE KALDI
Gözü dönen M.A.'nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı.

Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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