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Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:13
Patronun kocası kuaförü öldürdü! Karısını başka erkeklerle görüştürdüğünü...
Kadın patronun kocası güzellik merkezini bastı. Eşinin yanında çalışan kuaför Sercan Çelik ile tartıştı. Genç adamı boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalarak yere yığılan Sercan Çelik kurtarılamadı. Cesedin başında bekleyen cani ise ifadesinden şunları anlattı.