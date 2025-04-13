Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:47

Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü yıldız Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Onuachu yeniden kolları sıvayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin de onayıyla Nijeryalı golcünün bonservisi için harekete geçti. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

Bugün Rizespor'a karşı sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, geçen sezon ki golcüsü Onuachu için yeniden kolları sıvadı. İşte transfer hamlesinin detayları...

Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

Trendyol Süper Lig bugün Karadeniz derbisine sahne olacak. Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

Fatih Tekke ile yeni bir çıkış ivmesi yakalamak isteyen Bordo-mavililer, rakibini yenerek hem yaralarını sarmak hem de düşme hattıyla olan farkı açarak lig sıralamasındaki puan durumunda daha iyi noktaya gelmek istiyor.

Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Bu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Lundstram forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Onuralp de sahada olamayacak.

Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...

BANZA'NIN YÜKSEK BONSERVİSİ İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, golleriyle takımını sırtlasa da yüksek bonservisi transferi zorlaştırıyor.