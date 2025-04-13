Haberler
Yaşam
Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:47
Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Yıldız futbolcu gemileri yaktı...
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü yıldız Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Onuachu yeniden kolları sıvayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin de onayıyla Nijeryalı golcünün bonservisi için harekete geçti. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...