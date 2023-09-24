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Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu
Giriş Tarihi: 24.09.2023 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
15:10
Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu
Sakarya'da Hikmet Baylan'ın yüzü aşktan yana hiç gülmedi. Pembe Panjur isimli çöp çatan sitesinde bir kadınla tanışan Baylan, üçüncü kez dünyevine girip mutlu olmak istedi. Pembe hayaller kuran Baylan'ı iddiaya göre internet aşkı 10 milyon dolandırdı.