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Haberler Yaşam Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu
Giriş Tarihi: 24.09.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 15:10

Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

Sakarya'da Hikmet Baylan'ın yüzü aşktan yana hiç gülmedi. Pembe Panjur isimli çöp çatan sitesinde bir kadınla tanışan Baylan, üçüncü kez dünyevine girip mutlu olmak istedi. Pembe hayaller kuran Baylan'ı iddiaya göre internet aşkı 10 milyon dolandırdı.

Hüseyin CUMALI
Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

Sakarya'da yaşayan 48 yaşındaki Hikmet Baylan, Pembe Panjur isimli bir internet sitesinde tanıştığı Züleyha A. aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede sevdiği kadına inandı, güvendi ve imam nikahı kıydı. İmam nikahlı aşkıyla 2. baharını yaşayan Baylan genç kadının kendisine 'Sen ölürsen çocukların beni atar' sözüyle evinin yarısını onun üzerine vermeye ikna oldu.

Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

Tapu dairelerinde internet üzerinden randevu alındığını belirten Baylan, "Ben interneti çok iyi bilmiyorum. Bu nedenle tapu dairesine internet üzerinden bir emlakçı aracılığıyla randevu aldık. Bir süre sonra evimin yarı tapusunu Züleyha A.'ya vermek için tapu dairesine gitti" dedi.

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Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

"MEĞER DOLANDIRILIYORMUŞUM"

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Baylan, "Tapu dairesinde devreye emlakçı girdi. Hesapta emlakçının yanlış başvurusu üzerine evin tapusu tamamen kadının üzerine geçti. Tapunun Züleyha A.'nın üzerine tamamen geçtiğini öğrendiğimde itiraz ettim. Ancak evin tapusunu tamamen üstüne alan kadın İstanbul'a gitti.

Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

Ardından evimi satmaya kalktı. Satamayınca evi kiraya verdi. Ben ise şok oldum. Oysa ben ona inanmıştım. Kalıcı bir evliliğim olsun istedim. Basiretim bağlanmış. Bana her gün 'Buradan ölüm çıkar, cesedim çıkar ama ben buradan gitmem, ayrılmam' diyordu. Bu laflara kandım. Kandığım gibi meğersem dolandırılıyormuşum. Haberim yokmuş" diye konuştu.

Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

"İNTERNET AŞKLARINA İNANMAYIN"

İmam nikahı kıydıklarını ve ardından resmi nikah kıymak istediğini belirten Baylan, "Züleyha her seferinde resmi nikaha yanaşmadı. Ben ölürsem belki çocuklarım onu atarlar diye evimin yarısını verdim. Güvenimi verdim, sevgimi verdim. O ise beni dolandırıyormuş. Buradan herkese sesleniyorum internet aşklarına inanmayın. İyi araştırın. Ailesini tanıyın.

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