Pembe hayallerini internet aşkı yıktı! Dev vurgun: Genç kadının o sözleri sonrası hayatı mahvoldu

Ardından evimi satmaya kalktı. Satamayınca evi kiraya verdi. Ben ise şok oldum. Oysa ben ona inanmıştım. Kalıcı bir evliliğim olsun istedim. Basiretim bağlanmış. Bana her gün 'Buradan ölüm çıkar, cesedim çıkar ama ben buradan gitmem, ayrılmam' diyordu. Bu laflara kandım. Kandığım gibi meğersem dolandırılıyormuşum. Haberim yokmuş" diye konuştu.