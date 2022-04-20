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Haberler Yaşam Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK'lı terörist kıstırıldı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:23

Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK'lı terörist kıstırıldı

Pençe Kilit operasyonundan son dakika haberi: TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor. Diğer yandan kıstırılan teröristlerin sayısının da 400 kadar olduğu belirtildi. İşte Pençe harekatından son dakika gelişmeleri

Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

Pençe Kilit operasyonu son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor. Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.

Öldürülen terörist sayısı her geçen saat artarken Milli Savunma Bakanlığı anbean görüntü ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor. İşte Pençe Kilit operasyonu son dakika gelişmeleri;

Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

KİLİT NOKTA ZAP AĞIRLIK MERKEZİ

Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.

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Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

SON DAKİKA | 400 TERÖRİST KISTIRILDI; BORDO BERELİLER KAÇIŞ NOKTALARINI KAPATTI

Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı.

Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı operasyonda bölgeler tek tek temizleniyor.

Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA HAİNLERİN FATURASI KABARIYOR: 36 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

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