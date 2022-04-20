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Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK'lı terörist kıstırıldı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:23
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
07:23
Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK'lı terörist kıstırıldı
Pençe Kilit operasyonundan son dakika haberi: TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor. PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor. Diğer yandan kıstırılan teröristlerin sayısının da 400 kadar olduğu belirtildi. İşte Pençe harekatından son dakika gelişmeleri