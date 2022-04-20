Pençe Kilit harekatında son dakika | 400 PKK’lı terörist kıstırıldı

KİLİT NOKTA ZAP AĞIRLIK MERKEZİ

Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.