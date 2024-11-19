Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
14:47
Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!
Pendik'te meydana gelen olayda Binali Kara, Güllü Özcan'la yaşadığı yasak aşkı eşinin öğrenmesi üzerine evden kovuldu. Daha sonra Kara, Özcan'la aralarındaki tartışmanın alevlenmesiyle okul servisinde önce Güllü Özcan'ı başından vurdu, daha sonra da aynı silahla kendi canına kıydı. Talihsiz kadın bugün yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.