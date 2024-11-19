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Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:47

Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Pendik'te meydana gelen olayda Binali Kara, Güllü Özcan'la yaşadığı yasak aşkı eşinin öğrenmesi üzerine evden kovuldu. Daha sonra Kara, Özcan'la aralarındaki tartışmanın alevlenmesiyle okul servisinde önce Güllü Özcan'ı başından vurdu, daha sonra da aynı silahla kendi canına kıydı. Talihsiz kadın bugün yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İHA
Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Olay, dün sabah saatlerinde Pendik'te yaşanmıştı.

Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Okul servisinde tartıştığı 51 yaşındaki sevgilisi Güllü Özcan'ı silahla başından vurarak canice öldüren 54 yaşındaki Binali Kara, ardından aynı silahla kendi kafasına nişan alarak canına kıymıştı.

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Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Güllü Özcan için Pendik Şeyhli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Cenazeye, kadının ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

Pendik’te sevgilisi tarafından katledilmişti: Güllü Özcan gözyaşları ile uğurlandı!

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

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