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Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:47

Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Türkiye'nin konuştuğu olay önceki gün İstanbul'da yaşandı. Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Tam 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Salih ile Bilal D.'nin çok yakın oldukları ortaya çıktı. Hatta öldürülen Salih'in zaman zaman Bilal D.'nin evinde kaldığı ve ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında gittiği kısa bir süre içeride kaldıktan sonra da tekrar dışarı çıktığı ve Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü anlaşıldı. İşte Pendik'teki vahşetin yeni detayları

Yunus Emre KAVAK
Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay önceki gün İstanbul Pendik'te yaşandı. Bir vatandaş çöp konteynerinde parçalanmış cesedi görünce büyük panik yaşadı. Hemen polisi aradı.

Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Olay yerine giden ekipler, bölgede önlem alıp incelemeler yaptı. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulundu ve erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

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Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Yapılan detaylı çalışmada cesedin parçalarının mahalledeki 4 ayrı konteynere atıldığı ortaya çıktı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu öğrenildi. Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.

Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…

Soruşturma kapsamında beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik bırakan Bilal D. gözaltına alındı. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

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