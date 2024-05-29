Haberler
Yaşam
Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:47
Pendik’teki cinayette yeni detaylar: Zaman zaman evinde kalıyormuş meğer o gece…
Türkiye'nin konuştuğu olay önceki gün İstanbul'da yaşandı. Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Tam 16 parçaya ayrıldığı belirlenen cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Salih'in başının olduğu beyaz kovayı çöpe boşaltan Bilal D. gözaltına alındı. Salih ile Bilal D.'nin çok yakın oldukları ortaya çıktı. Hatta öldürülen Salih'in zaman zaman Bilal D.'nin evinde kaldığı ve ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında gittiği kısa bir süre içeride kaldıktan sonra da tekrar dışarı çıktığı ve Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü anlaşıldı. İşte Pendik'teki vahşetin yeni detayları