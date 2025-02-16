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Haberler Yaşam Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 06:47

Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

Aydın'da, evinde oynayan 11 aylık Pera bebeğin ölümüne neden olan düğün magandalarının ilk duruşmada tahliye edilmesi vicdanları kanattı. SABAH'ın, "Pera Bebek Kim Vurduya Gitmesin" başlığıyla duyurduğu karara savcılık itiraz etti. Üst mahkeme, olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ceyhan TORLAK
Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

Aydın'da yaşayan 11 aylık Pera, 1 Temmuz 2024'te evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunun çatıdan girmesi sonucu öldü. Yakalanan magandalardan Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek ile 70 gün sonra teslim olan Ersin Budak tutuklandı.

Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

Ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, düğün magandaları Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak (33) hakkında, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis, Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney (75) hakkında ise "Suç delillerini yok etme gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hafta başında görülen ilk duruşmada ise olayda kullanıldığı iddia edilen silahlarda yapılan incelemede, Pera bebeğin başına isabet eden yorgun merminin eşleşmediği gerekçesiyle, tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek tahliye edildi.

Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

SABAH, bu vicdanları sızlatan tahliyeyi, geçen Perşembe "Pera Bebek Kim Vurduya Gitmesin" başlığıyla duyurdu. Hemen harekete geçen Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da üst mahkemede tahliye kararlarına itiraz etti.

Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

TUTUKLANDI

Savcılığın itirazını kabul eden Söke 2. Ağır Mahkemesi olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

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