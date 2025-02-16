Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı

Ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık, düğün magandaları Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak (33) hakkında, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis, Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney (75) hakkında ise "Suç delillerini yok etme gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.