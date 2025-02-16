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Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
06:47
Pera bebek için adalet zamanı! Öldüren kurşunu sıkan maganda tutuklandı
Aydın'da, evinde oynayan 11 aylık Pera bebeğin ölümüne neden olan düğün magandalarının ilk duruşmada tahliye edilmesi vicdanları kanattı. SABAH'ın, "Pera Bebek Kim Vurduya Gitmesin" başlığıyla duyurduğu karara savcılık itiraz etti. Üst mahkeme, olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.