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Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
21:01
Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!
İzmir, Çanakkale, Karaman, Bursa, Aydın, Edirne ve Bingöl'de orman yangınları çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.