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Haberler Yaşam Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 21:01

Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

İzmir, Çanakkale, Karaman, Bursa, Aydın, Edirne ve Bingöl'de orman yangınları çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.

Ceyhan TORLAK
AJANSLAR
Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın nedeniyle iki köy boşaltılıyor. Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar ile ağılların da bulunduğu Yeniköy ve Üvecik köylerinin tedbiren tahliye edilmesine başlandı.

Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

Rüzgarın etkili olduğu bölgede helikopter ve uçaklarla destek sağlanan söndürme çalışması sürüyor.

Peş peşe orman yangınları! Tahliye çalışmaları başladı... Havadan ve karadan müdahale edildi!

Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında alevler, Çimento Fabrikası'nın liman tesislerine kadar ulaştı.

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