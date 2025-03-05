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Haberler Yaşam Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! “Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…”
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:21

Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! “Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…”

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj atan ve sırra kadem basan Ece Gürel'i arama çalışmaları devam ediyor. Salı günü gölete gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaparken, çalışmalar sonucu Gürel'e ait çanta, mont ve cep telefonu bulundu. Öte yandan Peyzaj mimarı Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Bir hafta önce 'yapmaz' diyorduk …"

DHA
Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitmişti.

Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…

GÖLETTE ARAMA YAPILDI

Arama çalışmalarına Salı günü sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katılmıştı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…

ÇANTA, MONT VE CEP TELEFONU BULUNDU

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulundu. Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü. O görüntüler kameraya yansıdı. Diğer yandan bölgeye getirilen dronla Ece Gürel'i arama çalışmaları havadan da akşam saatlerine kadar devam etti.

Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…

"3'TEN 6'YA KADAR TELEFONU AÇMIYOR…"

Sabah saatlerinde Ece Gürel'i arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtama ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor. Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece'ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3'ten 6'ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye.

Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…

Sonra 3'e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece'yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz.