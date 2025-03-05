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Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! “Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…”
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:21
Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! “Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…”
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj atan ve sırra kadem basan Ece Gürel'i arama çalışmaları devam ediyor. Salı günü gölete gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaparken, çalışmalar sonucu Gürel'e ait çanta, mont ve cep telefonu bulundu. Öte yandan Peyzaj mimarı Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Bir hafta önce 'yapmaz' diyorduk …"