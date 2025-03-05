Peyzaj mimarı Ece Gürel her yerde aranıyor: Akrabasından dikkat çeken ifadeler! “Bir hafta önce ‘yapmaz’ diyorduk…”

"3'TEN 6'YA KADAR TELEFONU AÇMIYOR…"

Sabah saatlerinde Ece Gürel'i arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtama ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor. Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece'ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3'ten 6'ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye.