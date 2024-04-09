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Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:38
Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!
İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. İftar saatine yakın bir lokantaya giden iki kişi, lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi ise iftar yoğunluğundan dolayı siparişin gecikebileceğini söyledi. Çılgına dönen müşteriler rastgele ateş etti. O anlar böyle kaydedildi…