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Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:38

Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. İftar saatine yakın bir lokantaya giden iki kişi, lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi ise iftar yoğunluğundan dolayı siparişin gecikebileceğini söyledi. Çılgına dönen müşteriler rastgele ateş etti. O anlar böyle kaydedildi…

DHA
Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

İnanılmaz olay geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki adet lahmacun siparişi verdi.

Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu, siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartıştı. Yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı.

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Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı.

Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı.

Pidecide inanılmaz olay: Lahmacun siparişinin gecikeceğini öğrenen ikili bakın neler yaptı!

Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

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