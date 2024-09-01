Pilot Buğra Arif Uçku ihmal kurbanı oldu: Uçuşa gidiyorum diyerek girdiği ameliyatta öldü!

'UÇUŞA GİDİYORUM' DİYEREK AMELİYATA GİRMİŞ...

Arif Buğra Uçku'nun annesi Nursen Uçku, "Güzelim yavrum, 'Uçuşa gidiyorum' dedi bize, basit bir ameliyat olduğunu düşünerek. 'Ben uçuşa gidiyorum anne, ararsan telefonum kapalı olacak' diye telefon açan kişi, o gün ameliyata giriyor. Doktor basit bir bezeyi alırken damarlarını kesmiş ve oğlum uzun süre kalmış ameliyatta. Ondan sonra servis odasına çıkarıyorlar. Kendisi de evine gidiyor. Arkadaşı görmüş, yüzü gözü kan içinde kalmış yavrumun. Doktora telefon açıyorlar, 'Doktor bey hasta çok kötü oldu, her taraf kan içinde' diye. 'Normaldir' diyor, gelmiyor. Hemşire hanım ağlayarak 'Doktor bey çok kötü hasta' diye tekrar telefon açıyor, akşam üzeri geliyor. Yani nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bu kadar duyarsız olabilirler. Niye hemşireler çağırdığında gelmiyorsun da sonra mecburen akşam üzeri geliyorsun. Yavrum doktor hatası yüzünden gitti. Mezarı başına gidip, ağlamaktan başka yapacağım hiçbir şey yok" diye konuştu.