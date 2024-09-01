Giriş Tarihi: 01.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
12:02
Pilot Buğra Arif Uçku ihmal kurbanı oldu: Uçuşa gidiyorum diyerek girdiği ameliyatta öldü!
Yürek yakan olay Antalya'da meydana geldi. Özel bir hastanede tükürük bezindeki kisti ameliyatla alınan pilot Buğra Arif Uçku (45), kanaması olunca girdiği ikinci operasyonda hayatını kaybetti. Uçku'nun ailesi, ihmal olduğu iddiasıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Otopsi raporunda Uçku'nun, ameliyat bölgesinde damar yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiği vurgulandı.